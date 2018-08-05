Фото объятий датского полицейского и мусульманки всколыхнуло соцсети

Во время демонстрации 37-летнюю женщину по имени Аях переполнили эмоции, а сотрудник полиции решила утешить ее.

Фотография полицейской, которая на демонстрации в Копенгагене обнимает эмоциональную женщину в никабе, стала одним из самых распространенных изображений Дании на этой неделе.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на The Local.

Демонстрация состоялась в среду, 1 августа, когда вступил в силу новый закон, который запрещает гражданам скрывать лицо в общественных местах.

Во время демонстрации 37-летнюю женщину по имени Аях переполнили эмоции, а сотрудник полиции решила утешить ее.

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Объятия "поймал" фотограф Reuters Эндрю Келли, и история с тех пор стала самой популярной на веб-сайте газеты Politiken. Пользователи социальных сетей также широко распространили фото.

Тем временем в городе Хорсхольм датская полиция впервые оштрафовала женщину в никабе за нарушение нового закона.

Любой, кто заставляет кого-либо носить одежду, закрывающую лицо, с помощью силы или угроз, может быть оштрафован или приговорен к двум годам лишения свободы. Аналогичные законы действуют в Австрии, Франции, Нидерландах и Бельгии.