В Дании выписали первый штраф за ношение никаба
В городе Хорсхольм датская полиция впервые оштрафовала женщину в никабе за нарушение нового закона, запрещающего гражданам скрывать лицо в общественных местах.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на BBC.
Полиция прибыла по вызову в торговый центр, где подрались две женщины: одна из них пыталась сорвать никаб с лица второй.
"Во время драки никаб упал с лица женщины, но в то время когда мы приехали, она успела его надеть снова" - сказал офицер полиции.
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28-летнюю женщину оштрафовали на 1000 крон (134 евро), и попросили снять головной убор или покинуть торговый центр. Она решила уйти.
Повторные правонарушения могут повлечь дополнительные штрафы в размере до 10 000 крон или тюремное заключение на срок до шести месяцев.
Любой, кто заставляет кого-либо носить одежду, закрывающую лицо, с помощью силы или угроз, может быть оштрафован или приговорен к двум годам лишения свободы. Аналогичные законы действуют в Австрии, Франции и Бельгии, Нидерландах.