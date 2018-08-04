В Дании выписали первый штраф за ношение никаба

28-летнюю женщину оштрафовали на 1000 крон (134 евро), и попросили снять головной убор или покинуть торговый центр.

В городе Хорсхольм датская полиция впервые оштрафовала женщину в никабе за нарушение нового закона, запрещающего гражданам скрывать лицо в общественных местах.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на BBC.

Полиция прибыла по вызову в торговый центр, где подрались две женщины: одна из них пыталась сорвать никаб с лица второй.

"Во время драки никаб упал с лица женщины, но в то время когда мы приехали, она успела его надеть снова" - сказал офицер полиции.

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28-летнюю женщину оштрафовали на 1000 крон (134 евро), и попросили снять головной убор или покинуть торговый центр. Она решила уйти.

Повторные правонарушения могут повлечь дополнительные штрафы в размере до 10 000 крон или тюремное заключение на срок до шести месяцев.

Любой, кто заставляет кого-либо носить одежду, закрывающую лицо, с помощью силы или угроз, может быть оштрафован или приговорен к двум годам лишения свободы. Аналогичные законы действуют в Австрии, Франции и Бельгии, Нидерландах.