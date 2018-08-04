Бухгалтер Манафорта призналась в подделке его документов

Она объяснила, что согласилась с бухгалтерскими маневрами, предложенными Манафортом, потому что не хотела создавать проблемы для своей фирмы и боялась потерять своего лучшего клиента.

Бухгалтер председателя предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и экс-советника Виктора Януковича пола Манафорта призналась в суде, что она помогла подписывать задним числом документы и фальсифицировать финансовые записи, чтобы уменьшить его налоговое бремя и помочь претендовать на кредиты.

Как сообщает Reuters, Синтия Лапорта, которая готовила налоговые декларации Манафорта, начиная с 2014 года, сказала присяжным в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния, что она давала показания в соответствии с соглашением с правительством об иммунитете, чтобы избежать судебного преследования, поскольку Манафорт был обвинен в банковском и налоговом мошенничестве.

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Лапорта пояснила, что она согласилась с бухгалтерскими маневрами, предложенными Манафортом и его давним деловым партнером Риком Гейтсом, потому что она не хотела создавать проблемы для своей фирмы и боялась потерять своего лучшего клиента.

Напомним, что согласно документам, обнародованным накануне судебного заседания, Пол Манафорт заработал в Украине 60 миллионов долларов, предоставляя услуги политтехнолога. Прокуратура планирует доказать, что Манафорт не уплатил налоги со значительной части своей прибыли в Украине.

За несколько дней до судебного заседания между юристами Манафорта и командой прокурора Мюллера разгорелся спор о целесообразности приобщения к материалам дела 474 страниц, которые подробно иллюстрируют работу Манафорта и его коллег в Украине.

Юристы Манафорта утверждают, что это – "нерелевантные, лишние доказательства, которые будут упреждать присяжных и на изучение которых уйдет много времени". Прокуратура, в свою очередь, отмечает, что материалы, обнародованные в конце прошлой недели, "демонстрируют объем работы, которую выполнял Манафорт".