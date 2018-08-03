Манафорт за 5 лет работы в Украине официально заработал 14 миллионов долларов

По словам бухгалтера Филиппа Айлиффа, Манафорт скрывал зарубежные счета.

Согласно документам обвинения, Пол Манафорт заработал в Украине 60 миллионов долларов, предоставляя услуги политтехнолога.

Впрочем, в процессе судебного слушания стало известно, что сам Манафорт отчитался лишь о 14 миллионов доходов с 2010 по 2014 год, передает Голос Америки.

Когда Манафорт работал в Украине, он обнародовал доход в $504 тыс. в 2010 году, $3,1 – в 2011, $5,4 – в 2012, $1,9 – в 2013 и около $3 млн – в 2014.

Однако, по словам его бухгалтера Филиппа Айлиффа, Манафорт скрывал зарубежные счета. По словам Айлиффа, в 2011 году он спрашивал Манафорта, заинтересован ли тот в любых иностранных счетах. Манафорт тогда ответил отрицательно.

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По словам Айлиффа, некоторые иностранные компании, в контроле над которым обвиняется Манафорт, были клиентами бухгалтерской фирмы Айлиффа, но о связи этих компаний с Манафортом ему якобы не было известно.

Напомним, что согласно документам, обнародованным накануне судебного заседания, Пол Манафорт заработал в Украине 60 миллионов долларов, предоставляя услуги политтехнолога. Прокуратура планирует доказать, что Манафорт не уплатил налоги со значительной части своей прибыли в Украине.

За несколько дней до судебного заседания между юристами Манафорта и командой прокурора Мюллера разгорелся спор о целесообразности приобщения к материалам дела 474 страниц, которые детально иллюстрируют работу Манафорта и его коллег в Украине. Юристы Манафорта утверждают, что это – "нерелевантные, лишние доказательства, которые будут упреждать присяжных и на изучение которых уйдет много времени".

Прокуратура, в свою очередь, отмечает, что материалы, обнародованные в конце прошлой недели, "демонстрируют объем работы, которую выполнял Манафорт".