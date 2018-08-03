Скандал в Британии: жители Йорка посчитали мемориал лесбиянке XIX века слишком скромным (фото)

Более двух тысяч человек подписали онлайн-петицию с претензией к авторам.

В английском Йорке в конце июля открыли мемориальную табличку в честь Анны Листер, английской землевладелицы, мемуаристки и путешественницы XIX века, которую принято считать первой современной лесбиянкой. Однако формулировка на табличке вызвала множество споров.

Дело в том, что само слово "лесбиянка" на ней отсутствует. Вместо этого написано, что Анна Листер была "предпринимателем, которая не соответствовала принятому в обществе представлению об отношениях полов" (gender-noncomforming entrepreneur).

Критики считают, что такая формулировка никак не отображает ее сексуальную ориентацию, даже несмотря на то, что сама табличка имеет окантовку в виде радужного флага - символа ЛГБТ-меньшинств, передает Русская служба BBC.

Табличка появилась 24 июля на церкви Holy Trinity Church, где Листер получила благословение на заключение тайного брака со своей возлюбленной Энн Уокер 30 марта 1834 года.

Более двух тысяч человек подписали онлайн-петицию с претензией к авторам.

Инициатор петиции Джули Фурлонг написала: "Анна Листер, безусловно, всю свою жизнь была человеком с неопределенной половой приндлежностью. Но вместе с тем она была лесбиянкой. Давайте не дадим им вычеркнуть эту женщину-икону из нашей общей истории".

"Неопределенную половую принадлежность" можно трактовать как угодно, в основном это означает лишь несоответствие общественным ожиданиям. Но к сексуальности эта формулировка не имеет никакого отношения".

Установивший табличку йоркширский фонд York Civic Trust принес свои извинения всем, кто разочарован или обижен написанным на ней текстом.

Сью Листер из ЛГБТ-сообщества Йорка говорит, что представители секс-меньшинств участвовали в создании мемориальной таблички, но не дали своего одобрения конечному варианту текста.

"Она была лесбиянкой в эпоху, когда нельзя было быть геем, когда приходилось скрывать свои сексуальные предпочтения, потому что они считались грехом и преступлением", - говорит Сью Листер.

"Необходимо переформулировать табличку, не надо больше скрывать тот факт, что она была лесбиянкой. Давайте заявим об этом громко и с гордостью".