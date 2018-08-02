Шесть сенаторов США представили новые антироссийские санкции

В Соединенных Штатах Америки шесть сенаторов из Республиканской и Демократической партий представили проект закона об ужесточении экономического, политического и дипломатического давления на Российскую Федерацию путем введения санкций.

Как говорится в сообщении на сайте сенатора-республиканца Линдси Грэма, шесть сенаторов представили законопроект "Защита американской безопасности от агрессии Кремля".

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Кроме Грэма, законопроект представили сенаторы от Демократической партии Роберт Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин, а также от Республиканской - Кори Гарднер и Джон Маккейн.

Этот проект является комплексным законодательным актом, который должен ужесточить экономическое, политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию в ответ на продолжающееся вмешательство РФ в американские выборы, пагубное влияние в Сирии, агрессию в Крыму и другую деятельность.

"Текущий санкционный режим потерпел неудачу в сдерживании России от вмешательства в будущие промежуточные выборы 2018ггода (выборы, которые состоятся в ноябре в Палату представителей и Сенат - УНИАН)", - отметил Грэм.

"Наша цель заключается в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России до тех пор, пока он не прекратит и не будет вмешиваться в избирательный процесс США, не остановит кибератаки на инфраструктуру США, пока Россия не уйдет с территории Украины и не прекратит все усилия по созданию беспорядка в Сирии", - заявил Грэм.

В связи с этим он подчеркнул, что санкции и другие меры, которые предусматривает этот законопроект, "нанесут наиболее сильный удар" по России из всех мер, которые когда-либо вводились.

"Эти санкции и другие меры рассчитаны, чтобы отреагировать наиболее решительным образом", - подчеркнул Грэм.

Как сообщал УНИАН, в Сенате Соединенных Штатов Америки (верхняя палата Конгресса) заявили, что работают над разработкой комплексного законодательного акта, который должен усилить давление на Россию и расширить возможности правительства США с целью реагирования на действия Кремля. Сенаторы хотят ужесточить санкции в энергетическом и финансовом секторах РФ, против российских олигархов и полугосударственных структур, а также ввести санкции в отношении российского государственного долга.