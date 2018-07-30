С высоты птичьего полета: определены лучшие фото 2018 года, сделанные с дронов (фотогалерея)
16:29, 30 июля 2018Мир
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Главный приз достался Флориану Леду за снимок «Над белым медведем».
Ежегодный конкурс Drone Awards назвал лучшие снимки 2018 года.
В этом году конкурс организован фестивалем Art Photo Travel в Сьенне (Италия), сообщает "Новое время".
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Для участия в конкурсе Best Drone Photography Awards 2018 из всего мира было прислано 4 400 работ. Жюри премии определило лучшее фото 2018 года, а также назвало победителей в категориях: абстракция, природа, люди, спорт, город и дикая природа.
Главный приз достался Флориану Леду за снимок «Над белым медведем».
Официальная церемония награждения состоится 27 октября.
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