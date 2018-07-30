Половина британцев хочет повторного референдума по Brexit – опрос

78% опрошенных недовольны работой правительства Великобритании во время переговоров по Brexit, лишь 10% ее одобрили, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Sky News.

Как свидетельствуют результаты опроса телеканала Sky News, 50% британцев хотят повторного референдума о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза.

Против повторного плебисцита выступает 40% респондентов, сообщает "Гордон".

На референдум предлагается вынести три вопроса: нужно ли выйти из ЕС с предложенной правительством Британии сделкой; покинуть ли блок без соглашения; остаться ли в Евросоюзе.

78% опрошенных недовольны работой правительства во время переговоров о Brexit, лишь 10% ее одобрили. Работой премьер-министра Терезы Мэй удовлетворены 24% граждан, 74% высказали противоположное мнение. 31% опрошенных считают, что лично на них Brexit отразится позитивно, 42% ожидают негативных последствий, 18% уверены, что для них ничего не изменится.

Читайте такжеБритания выделила на Brexit 3 миллиарда фунтов

23 июня 2016 года состоялся референдум о выходе Великобритании из ЕС. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовало за выход страны из сообщества, 48,1% – хотело остаться в ЕС.

Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и должна занять два года. 19 июня 2017 года в Брюсселе начались переговоры по Brexit.

12 июля 2018 года Лондон представил окончательный вариант соглашения с Брюсселем. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву).

Переходный период, во время которого будут сохраняться торговые связи, должен продолжаться до конца 2020 года.