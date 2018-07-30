Эрдоган попросил принять Турцию в БРИКС

Турецкий президент отметил, что хотелось бы, чтобы страны БРИКС сделали необходимые шаги, чтобы впустить Турцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров блока пяти стран БРИКС позволить Турции присоединиться к группе.

Читайте такжеДля стран БРИКС все кончено - The Independent

"Если вы возьмете нас, имя платформы, станет BRICST, я сказал", - заявил журналистам Эрдоган, передает Hurriyet Daily News. Эрдоган также отметил, что члены БРИКС приветствовали его предложение.

"Особенно Китай говорит, что он выступает за расширение. Я видел, что они рассматривают возможность участия других стран в этой платформе. Они не против", - сказал он.

"Мы находимся в G20 с пятью из этих стран. Хотелось бы, чтобы они сделали необходимые шаги, чтобы впустить нас, и мы заняли свое место в БРИКС", - добавил он.

В Группу БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Турция была приглашена на 10-е ежегодное совещание в качестве председателя Организации Исламского сотрудничества.