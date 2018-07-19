В Турции завершилось действие режима ЧП  спустя два года после попытки госпереворота

Режим ЧП продлевался в Турции семь раз, каждый раз на три месяца и был введен после попытки захвата власти военными в июле 2016 года.

В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки государственного переворота летом 2016 года.

Об этом сообщает Anadolu. Отмечается, что режим ЧП продлевался в Турции семь раз, каждый раз на три месяца.

Отмечается, что согласно Конституции Турецкой Республики, режим ЧП автоматически прекращается, если правительство страны до истечения срока его действия не направит в парламент уведомление о необходимости его продления.

Читайте такжеВ Турции накануне инаугурации Эрдогана уволили более 18 тысяч госслужащих

Как известно, режим ЧП был введен в Турции после попытки захвата власти военными в июле 2016 года. 4 октября 2017 в Турции к пожизненному тюремному заключению приговорили 34 экс-военных, которых обвинили в намерении убить президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган принял присягу в качестве первого главы Турции периода президентской республики.Таким образом, Турция официально изменила форму правления, превратившись из парламентской в президентскую республику.