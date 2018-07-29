В Москве второй день протестуют против пенсионной реформы (фото, видео)

Акцию организовала Либертарианская партия и поддержал Алексей Навальный.

В Москве на проспекте Академика Сахарова проходит митинг «против повышения пенсионного возраста и налогового грабежа». Организатором митинга является Либертарианская партия России, акция согласована с властями.

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По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на митингах, на территорию проведения митинга через рамки прошло 5000 участников, передают «Ведомости».

На митинге присутствует политик Алексей Навальный. Он не является организатором митинга, но анонсировал акцию в социальных сетях. «29 июля пройдет митинг против пенсионной реформы и налогового грабежа. Слово "реформа" тут, конечно, надо брать в кавычки. Единственная цель повышения пенсионного возраста — тупо заплатить пенсионерам меньше денег. Так ведь и декларируют: сейчас платим столько-то триллионов, а после "реформы" будем платить на триллион меньше. Куда пойдет "сэкономленный" триллион, вы и сами знаете. Поэтому приходите», — написал Навальный 27 июля в Telegram.

Как сообщила Либертарианская партия в социальных сетях, митинг против пенсионной реформы и повышения НДС в воскресенье проходит не только в Москве. Заявку на проведение акции организаторы подавали в 21 городе, согласовали митинг только власти столицы. Еще в трех городах — Ярославле, Кемерове и Рыбинске — митинги пройдут в гайд-парках, где по закону акции согласовывать не нужно.

В субботу во многих городах России прошли акции против пенсионной реформы, организованные КПРФ и рядом общественных движений и организаций. Митинги проходили в Санкт-Петербурге, Барнауле, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и других городах. Мероприятия проходили под лозунгом «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!».

В Москве шествие и митинг против пенсионной реформы проходили на проспекте Сахарова. Как сообщил, лидер КПРФ Геннадий Зюганов на митинг приехали делегации из 15 регионов. Московский главк МВД насчитал 6500 участников.

Либертарианская партия не первый раз проводит массовый митинг в Москве: в апреле ее акция против блокировки Telegram, также против Роскомнадзора и цензуры, которая проходила на проспекте Сахарова, собрала более 12 000 человек. Акция была согласована с властями, однако организаторы заявляли до 5000 участников.