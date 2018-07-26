The Atlantic: Декларация США по Крыму повторяет доктрину о Балтии под оккупацией СССР

Суть в том, чтобы последовательно называть незаконно оккупированные территории украинскими и унижать сам факт российской аннексии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США никогда не признают российскую аннексию украинского Крыма.

«Как мы указали в Уэльской декларации в 1940 году, США подтверждают как политику свой отказ признавать посягательства Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному закону. США отрицают попытку России аннексировать Крым и собираются придерживаться этой политики до восстановления территориальной целостности Украины», - говорилось в заявлении Помпео.

Это заявление полностью развеивает любую двусмысленность в том, собирается ли администрация Дональда Трампа признать российскую аннексию Крыма, или нет. Ведь на самом деле полуостров принадлежит Украине, пишет The Atlantic.

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Издание отмечает, что слова Помпео берут свое начало из Уэльской декларации, которой Америка отказалась признавать вторжение СССР в Литву, Латвию и Эстонию. Декларация, названная в честь своего автора, американского дипломата Самнера Уэлса, оставалась основой политики Вашингтона в отношении Советского Союза на протяжении пяти десятилетий и вдохновляла граждан балтийских стран, которые стремились обрести независимость от Кремля.

Вторжение СССР в страны Балтии произошло после пакта «Рибентропа-Молотова», который Кремль подписал с Третьим рейхом. Согласно этому документу, советская власть получала влияние на три страны, с территории которых, как считали в Москве, может начаться нацистское наступление против СССР. Но через год после подписания Иосиф Сталин просто аннексировал эти независимые государства. Позже Кремль перебежал на сторону союзников в войне против нацистов. Но США все равно не признали советскую аннексию Балтии. Президент Франклин Рузвельт, которого критиковали за излишне мягкую позицию в отношении Советского Союза, сыграл важную роль в разработке этой политики. Как вспоминал дипломат Лой Хендерсон, американский президент был «возмущен тем, как СССР аннексировал балтийские страны и лично утвердил заявления осуждения, выпущенные заместителем Госсекретаря США Уэльсом».

Хендерсон вспоминал, как Уэльс попросил его написать заявление для прессы об осуждении советских действий, но сомневался, достаточно ли декларация жесткая.

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«При мне он позвонил президенту и прочитал текст. Они согласились, что его нужно сделать более жестким. Уэльс после этого просмотрел некоторые предложения и добавил некоторые другие строки, которые, очевидно, посоветовал ему внести президент. После этого Уэльс отправил заявление в пресс-службу для опубликования без дополнительных консультаций», - подчеркнул Хендерсон.

Издание напоминает, что США и Евросоюз обложили санкциями Москву, чтобы наказать ее за аннексию Крыма и разжигание войны на Востоке Украины. Однако, некоторые критики все равно требовали от Вашингтона составить декларацию в духе Дианы, которая бы касалась Крыма и отвергала российские попытки «поставить мир перед фактом».

Научный сотрудник Королевского института объединенных служб Элизабет Броу отметила, что Крым на момент российской оккупации не был независимой страной в отличие от Литвы, Латвии и Эстонии. Но Уэльская декларация «предлагает интересный ответ на нынешнюю ситуацию, которая зашла в тупик».

«А что если США и другие правительства выпустят похожую декларацию о Крыме, подчеркивая свое отношение к нему как к украинской территории и отвергая, что аннексия вообще состоялась?» - писала она.

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Действительно, в Уэльской декларации сказано: «На протяжении последних нескольких дней странные процессы, которые нависли над политической независимостью и территориальной целостностью трех балтийских республик – Эстонии, Латвии и Литвы, столкнувшихся с угрозой умышленного уничтожения со стороны своих более могущественных соседей – быстро дошли к своему завершению. Со дня, когда народы этих республик впервые получили независимость и демократическую форму правления, народ США наблюдал за их невероятным прогрессом в самоуправлении с глубоким и благосклонным интересом. Политика этого правительства известна всему миру. Народ США выступает против хищнической деятельности не зависимо от того, она воплощается с помощью грубой силы или с помощью угроз применить эту силу. Соединенные Штаты аналогичным образом выступают против любой формы вмешательства со стороны одной страны, не важно насколько сильной, во внутренние дела любой другой, не важно насколько слабой. Эти принципы составляют основу, на которую опираются действующие отношения между 21-й суверенной республикой Нового Мира. США будут настаивать на этих принципах из-за убеждения американского народа в том, что доктрина, которой эти принципы свойственны и которая управляет отношениями между странами, а также верховенство здравого смысла, справедливости и закона (другими словами, основы современной цивилизации) не могут быть защищены».

Этим словам 78 лет. Они стали основой для заявления Помпео и они остаются такими же актуальными в наши дни, как и тогда.