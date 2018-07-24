В Сенате США работают над ужесточением санкций против России

Сенаторы хотят ужесточить санкции в энергетическом и финансовом секторах РФ, против российских олигархов и полугосударственных структур, а также ввести санкции в отношении российского государственного долга.

В Сенате Соединенных Штатов Америки (верхняя палата Конгресса) заявили, что работают над разработкой комплексного законодательного акта, который должен усилить давление на Россию и расширить возможности правительства США с целью реагирования на действия Кремля.

Об этом говорится в совместном заявлении сенаторов Линдси Грэма (Республиканская партия) и Боба Менендеса (Демократическая партия), размещенном на сайте Комитета по иностранным делам Сената США.

"Мы полностью привержены цели, чтобы добиться сохранения активной роли Конгресса как в противодействии России, так и в обеспечении принятия законодательной ветвью власти необходимых мер для защиты США и наших союзников. Именно поэтому в ближайшие дни мы представим комплексный законодательный акт с целью обеспечения обязательности введения санкций в соответствии с законом "Противодействие противникам Америки из-за санкций» (CAATSA), одновременно вводя дополнительные санкции, чтобы гарантировать максимальное давление на кампанию Кремля против нашей демократии и международного порядка, основанного на правилах", - отметили сенаторы Грэм и Менендес.

Они надеются, что другие коллеги из обеих партий поддержат их инициативу.

Также отмечается, что новый законодательный акт будет предусматривать ужесточение санкций в энергетическом и финансовом секторах РФ, усиление санкций против российских олигархов и полугосударственных структур, а также введение санкций в отношении российского государственного долга.

Кроме того, проект закона предусматривает введение секторальных санкций против российских организаций, действующих в киберпространстве.

В документе предусматривается создание Национального центра США с целью реагирования на российские угрозы.

Также будет добавлен пункт, что необходимо одобрение Сената в случае принятия решения о выходе США из НАТО.