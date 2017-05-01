"Ночных волков" Путина не выпустили в Польшу с мотопробегом на Берлин: заподозрили в экстремизме

Российские мотоциклисты клуба "Ночные волки", не были допущены на территорию Польши по подозрению в причастности к экстремистской организации.

Об этом сообщил представитель "Ночных волков" Евгений Строгов, пишет ТАСС.

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По его словам, "группу российских мотоциклистов по подозрению в причастности к экстремистской организации на границе не пропустили на территорию Польши". При этом, как отметил Строгов, другим участникам мотопробега, представителям ряда европейских стран, в том числе Белоруссии, разрешили беспрепятственно преодолеть границу.

Ранее сообщалось, что группа байкеров из мотоклуба "Ночные волки" попала в Польшу через пункт пропуска "Брест".

Лидер клуба Александр "Хирург" Залдостанов сообщил, что границу пересекли 9 мотоциклов, большинство из них - с европейскими номерами: Польши, Германии, Словакии, один мотоцикл с российским номером.

Как известно, в предыдущие два года польские пограничники не пропускали "Ночных волков" через границу с Беларусью в рамках пробега, однако отдельным группам "Ночных волков" удавалось пересечь границу в других пунктах пропуска и в Берлин байкеры доезжали.