Помпео объяснил молчание о переговорах Путина и Трампа

Он отметил, что в будущем могут пройти очередные личные переговоры, по результатам которых необходимо достичь «реального прогресса».

Государственный секретарь Майк Помпео во время слушаний в комитете сената по иностранным делам заявил, что американские власти не раскрывают деталей переговоров президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы не навредить будущим переговорам.

«Это очень важное решение по поводу того, насколько можно быть открытыми по поводу приватных переговоров. Ведь у вас могут быть ожидания, что будут другие переговоры тет-а-тет…», — сказал Помпео.

Он отметил, что в будущем могут пройти очередные личные переговоры, по результатам которых необходимо достичь «реального прогресса».

Госсекретарь добавил, что молчание о деталях личной беседы Путина и Трампа аналогично решению по сохранению в тайне подробностей встречи тет-а-тет американского президента и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что Трамп отложил новую встречу с Путиным из-за «российского дела».