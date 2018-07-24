Улыбающийся среди зелени: Ким Чен Ын прогулялся рассадником растений в КНДР (фоторепортаж)

Северокорейский лидер даже раздавал указания своим подчиненным во время прогулки.

Ким Чен Ын устроил посещение рассадника растений.

Именно такие фото без даты обнародовало Центральное информационное агентство Кореи, пишет ТСН.

На них Ким Чен Ын в окружении чиновников и работников питомника растений прогуливается зелеными насаждениями и дает указания своим подчиненным.

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Питомник размещен в провинциях Канвон.

Напомним, что ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, предпочел встрече с госсекретарем США Майк Помпео посещению картофельной фермы.

В ходе своей поездки в КНДР Помпео не встретился с Ким Чен Ыном, хотя сначала Белый дом такую встречу анонсировал.