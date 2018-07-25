Большинство американцев считает, что у Кремля есть компромат на Трампа - опрос

После вызвавшей критику встречи Трампа с Путиным, 51% американцев выразил уверенность, что у российских властей есть компромат на американского президента.

Большинство американцев считают, что у Кремля есть компрометирующие материалы на президента США Дональда Трампа.

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Об этом свидетельствует опрос, проведенный Квиннипэкским университетом. Из другого опроса следует, что граждане США в большинстве своем не одобряют то, как Трамп взаимодействует с Россией, но одобряют его экономические реформы, передает Би-би-си.

Как следует из опроса, проведенного около недели спустя после громкой встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным, в том, что у российских властей есть компромат на Трампа, уверен 51% американцев.

При этом сторонников версии о компромате заметно меньше среди тех, кто разделяет взгляды Республиканской партии - 70% из них в эту версию не верят, а верят - 18%.

Из всех опрошенных групп, объединенных по возрасту, полу, образованию или политическим взглядам, только республиканцы показали такое единство. Во всех остальных группах в теорию о компромате верит примерно половина опрошенных.

При этом противников версии о том, что Трамп сговорился с Кремлем, чтобы выиграть выборы, в целом больше, чем сторонников: в это верят 39% опрошенных, а скептически относятся к этой версии 48%.

Кроме того, из опроса Квиннипэкского университета следует, что рейтинг одобрения работы Трампа за последние недели упал на десять процентных пунктов. Работу президента одобряют 38% опрошенных, а не одобряют 58%.

Прошлый опрос, проведенный в конце июня сразу после встречи Трампа с лидером Северной Корей Ким Чен Ыном, показывал другие цифры: 43% респондентов тогда сказали, что Трамп работает хорошо, а 52% его работу не одобрили.

Как следует из другого опроса, проведенного NBC News и The Wall Street Journal, рейтинг одобрения Трампа несмотря на критику его встречи с Путиным почти не пострадал и за месяц даже вырос на один процентный пункт, до 45%.

Среди тех, кто категорически плохо относится к работе президента, 80% составляют сторонники партии демократов. Среди тех, кто полностью поддерживает действующего президента, 64% республиканцев и 16% внепартийных американцев.

Как следует из опроса, отношения с Россией - сегодня самый болезненный вопрос для Трампа. Недовольство тем, как президент взаимодействует с Россией, выразил 51% опрошенных, удовлетворены работой Трампа на этом направлении только 26%.

Как сообщал УНИАН, встреча Трампа с Путиным в Хельсинки 16 июля вызвала шквал критики в США. Американского президента обвинили в мягкотелости, наивности и даже в предательстве интересов страны после того как он не стал спорить с Путиным, заявившим, что российские власти не пытались вмешиваться в выборы в США, по итогам которых Трамп занял президентский пост.