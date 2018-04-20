Путин не говорил Трампу о том, что в России самые красивые проститутки - Кремль

Президент Путин не мог такого говорить и не говорил президенту Трампу, заявляют в Кремле.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не говорил президенту Дональду Трампу о том, что в России самые красивые проститутки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с мемуарами бывшего директора Джеймса Коми, который документирует разговоры с Трампом, в том числе воспоминания президента США о том, что Путин говорил ему, что «в России самые красивые проститутки в мире»

«Если так написано в книге, то как минимум эта часть не соответствует действительности. Президент Путин не мог такого говорить и не говорил президенту Трампу, тем более если учесть, что до того как Трамп стал президентом они не разу не общались», - сказал Песков.

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При этом он подчеркнул, что в Кремле книгу не читали, поэтому не готовы судить о ее остальном содержании.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2017 года, Путин заявил, что у заказчиков компромата против избранного президента США Дональда Трампа нет моральных ограничений.

«Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками? Это человек, во-первых, взрослый уже, а во-вторых, многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира», - сказал Путин.

«Знаете, я с трудом могу представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью, хотя они самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это», - подчеркнул он.

По мнению Путина, проституция – «это безобразное социальное явление, ведь молодые женщины занимаются этим, потому что не могут по-другому себя обеспечить, и это в значительной степени вина общества и государства».

«А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют и используют в политической борьбе, хуже, чем проститутки, у них нет никаких вообще моральных ограничений», - считает Путин.