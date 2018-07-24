В Белом доме рассказали о единственной договоренности Трампа и Путина

14:45, 24 июля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились на саммите в Хельсинки 16 июля, рассказала представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Радио Свобода.

Она заявила, что никаких других письменных или устных договоренностей на переговорах лидеры двух стран не достигли. С кем именно встретится Болтон, Сандерс не уточнила и обещала объявить детали, когда они станут известны.

После переговоров президентов России и США американские политики и СМИ раскритиковали Трампа за недостаточную жесткость в разговоре с президентом России. На пресс-конференции после встречи Путин, в частности, допустил допрос россиян по делу о вероятном вмешательстве в выборы в США. При этом в ответ российский президент потребовал допросить американцев по делу фонда Hermitage Capital. Белый дом предложение отверг.

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Новость в сюжете: Встреча Трампа и Путина в Хельсинки
Теги: #Дональд Трамп#Володимир Путін