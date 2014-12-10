Россия вошла в десятку наиболее милитаризированных стран мира
Три страны из постсоветского пространства - Армения, Россия и Азербайджан - вошли в первую десятку стран в Глобальном индексе милитаризации-2014 (GMI).
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Боннский международный центр конверсии (BICC).
Лидируют в рейтинге Израиль, Сингапур и Армения. Кроме них, в первую десятку вошли Сирия, Россия, Кипр, Южная Корея, Иордания, Греция и Азербайджан. Украина занимает 13-е место. Всего в рейтинге представлена 151 страна.
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Составители рейтинга особо выделяют длительный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Эксперты отмечают, что вооружение обеим сторонам конфликта поставляет Россия, которая в рамках военной реформы 2008 года модернизирует системы вооружения и наращивает мощности оборонных предприятий.
Глобальный индекс милитаризации отображает вес и важность военного аппарата государства относительно общества в целом. Он рассматривает, в частности, соотношение военных расходов с ВВП и расходами на здравоохранение (в процентах от ВВП), а также соотношение численности тяжелых вооружений и всего населения страны.