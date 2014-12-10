Смоленского депутата освободили от уплаты штрафа за оскорбление узников концлагерей

Об этом сообщает Полит.ру со ссылкой на Смоленскую ГТРК.

Напомним, 24 октября 2012 года Ершов на заседании комиссии смоленского парламента по обсуждению льгот на проезд в общественном транспорте сказал: «Чем мы обязаны узникам? Тем, что их не добили?». Возмущенные данным высказыванием депутаты смоленского областного парламента предложили Ершову сдать мандат, однако их коллега заявил в свое оправдание, что его слова были вырваны из контекста, и отказался сдать мандат.

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В октябре текущего года Ленинский районный суд наложил на Ершова штраф в размере 200 тысяч рублей за оскорбление малолетних узников фашистских концлагерей и обязал его выплатить по 100 тысяч рублей каждому из одиннадцати истцов в качестве компенсации морального вреда.