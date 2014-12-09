В Гонконге протестующим дали 48 часов, чтобы очистить центр от палаток и баррикад

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее, в конце ноября, Верховный суд Гонконга, по иску автобусной компании, заявившей что терпит большие убытки, постановил снести заграждения и разблокировать проезжую часть в центральном районе Адмиралтейство (Admiralty), где находится ряд правительственных зданий. Во вторник местные СМИ опубликовали постановление суда, обязывающее демонстрантов выполнить это требование. Пол Цзы, адвокат, который представляет интересы автобусной компании, сообщил местному телевидению, что протестующие должны очистить улицы города до 9:00 утра в четверг.

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По данным Рейтер, уже к 18:00 понедельника многие палатки, установленные демонстрантами в центре Гонконга, были демонтированы либо перемещены в близлежащие районы.

В Гонконге уже около двух месяцев продолжаются антиправительственные демонстрации. Студенты и активисты Occupy Central требуют провести в 2017 году в Гонконге прямые свободные выборы главы местной администрации, которые ранее назначался подконтрольной пекинским властям коллегией выборщиков. В августе власти Китая приняли решение, что все кандидаты на выборах 2017 года будут сначала проверены и одобрены правительственным комитетом. Протестующие считают, что это противоречит демократии. В июне протестующие провели десятидневный онлайн-референдум, в котором приняли участие около 800 тысяч человек и который Пекин назвал не имеющим силы.

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Глава исполнительной власти Гонконга C.Й. Люн (C.Y. Leung), назвавший протесты незаконными, отверг призывы к дальнейшим переговорам по политической реформе и предостерег протестующих от применения насилия против судебных приставов, которые будут разбирать палатки и баррикады, воздвигнутые митингующими.