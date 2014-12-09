Глава Пентагона объявил повышенную боевую готовность из-за доклада о секретных допросах ЦРУ

Министр обороны США Чак Хейгел объявил повышенную боевую готовность вооруженным силам США за несколько часов до обнародования сенатского доклада о секретных допросах ЦРУ подозреваемых в терроризме, передает Радио Свобода.

Хейгел объявил о повышенной боевой готовности во время визита в Багдад 9 декабря в тот же день, когда доклад должен быть опубликован. Белый дом заявил 8 декабря, что посольства США и другие американские учреждения предпринимают меры предосторожности.

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Доклад, как ожидается, сообщит подробности допросов ЦРУ подозреваемых в деятельности «Аль-Каиды» на тайных объектах в Европе и Азии за годы после терактов 11 сентября 2001 года. Как ожидается, в докладе также будет показано, что жестокость при проведении допросов не привела к желаемым результатам.

Президент США Барак Обама приостановил программу допросов ЦРУ после вступления в должность в 2009 году, и признал, что методы, применявшиеся к узникам, были по сути дела - пытками.