Глава Пентагона Хейгел уходит в отставку

Глава Пентагона Чак Хейгел подал в отставку, и президент Соединенных Штатов Барак Обама принял ее, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США, передает BBC.

Хейгел продолжит выполнять обязанности министра обороны, пока не будет назван его преемник.

Отставка Хейгела стала первой потерей для администрации на министерском уровне после утраты демократами большинства в Сенате, пишет газета New York Times.

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Издание сообщает, что Хейгел уходит в отставку, поскольку его считают не той фигурой, которая должна управлять военным ведомством США перед лицом угрозы со стороны экстремистского "Исламского государства".

Хейгела также критиковали за то, как осуществляется вывод американских войск из Афганистана, и за сокращения военного бюджета США.

В числе возможных преемников Хейгела называют Мишель Флурной, которая занимала пост заместителя министра обороны по политическим вопросам, сенатора-демократа от штата Род Айленд Джека Рида, бывшего офицера-десантника, и Эштона Картера, также бывшего заместителя министра обороны.