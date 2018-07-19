В США показали список улик против Манафорта: записки для Януковича и купленные на украинские деньги вещи

Следователи говорят, что это еще не все и они могут предоставить суду больше доказательств, если будет надо.

Специальный представитель Департамента юстиции Роберт Мюллер обнародовал список из 500 доказательств в деле против Пола Манафорта, который был главой избирательного штаба Дональда Трампа, а перед тем – советником украинского президента-беглеца Виктора Януковича. Эти доказательства прокуроры собираются представить присяжным в деле против американского политтехнолога, пишет Politico.

Чтобы доказать, что Манафорт виноват в банковском и налоговом мошенничестве, главный следователь по делу о вмешательстве России в американские выборы собирается показать суду Северной Вирджинии фотографии дорожки для гольфа в его квартире на Лонг-Айленде, билет бронирования персонального места на все игры New York Yankees в сезоне, а также целую кучу материалов, связанных с лоббистской работой Манафорта на пророссийского украинского президента.

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Среди документов, которые прокуроры Мюллера покажут суду – ряд записок Манафорта для Януковича, а также переписка с его партнером и давним консультантом демократов Тедом Девайном за 2010 год, когда в Украине проходили президентские выборы, на которых баллотировался Янукович.

Мюллер также собирается показать суду десятки документов, связанных с Риком Гейтсом, который был заместителем председателя избирательного штаба Трампа и согласился сотрудничать со следствием против Манафорта. Среди них также переписка Гейтса с Манафортом и Девайном о лоббизме, связанном с Украиной, копии паспортов за 2009, 2011 и 2013 годы.

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Издание The Hill добавляет, что среди доказательств Мюллера также фото и документы о дорогих покупках, которые, по мнению прокуроров, были сделаны Манафортом за деньги, которые он получил от Януковича и пытался скрыть от властей США.

Присяжных для суда над экс-главой избирательного штаба Трампа начнут отбирать в следующую среду. Когда же начнется само рассмотрение дела, пока не известно. Поскольку ходатайство защиты об отсрочке начала слушаний остается без решения.