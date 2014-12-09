Жертвами тайфуна на Филиппинах стали как минимум 27 человек

Число погибших в результате тайфуна "Хагупит", обрушившегося на центральные районы Филиппин, достигло по меньшей мере 27 человек.

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