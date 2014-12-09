Жертвами тайфуна на Филиппинах стали как минимум 27 человек
12:25, 09 декабря 2014Мир
0 0
Число погибших в результате тайфуна "Хагупит", обрушившегося на центральные районы Филиппин, достигло по меньшей мере 27 человек.
REUTERS
Такие данные предоставил Международный комитет Красного креста, передает Русская служба Би-би-си.
В настоящий момент тайфун ослаб. В ночь на вторник он прошел вблизи столицы страны Манилы, однако не вызвал сильных дождей, обещанных синоптиками.
Большинство жертв было на острове Самар, на который пришелся изначальный удар тайфуна на выходных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter