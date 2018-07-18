Президент Косово испытал самые большие трудности в переговорах с Сербией и ожидает еще больших трудностей

Встреча на уровне президентов с Могерини была "короткой, непростой и худшей из всех встреч за последние 6 лет", сказал Тачи.

Президент Косово Хашим Тачи остался недоволен встречей в Брюсселе с президентом Сербии Александаром Вучичем и Верховным представителем ЕС Федерикой Могерини.

"Она была короткой, непростой и худшей из всех встреч за последние 6 лет, но наша приверженность ЕС большая", - сказал Тачи, передает Европейская правда.

По словам косовского президента, он по-прежнему видит свет в конце тоннеля, "но в Сербии остается менталитет прошлого, и Вучич должен понять, что Косово является суверенной страной".

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Тачи сказал, что теперь они будут изучать состояние дел, потому что в будущем они ожидают еще больших трудностей в переговорах.

"Необходимо достичь соглашения для двух суверенных стран, которые открывают перспективы для обеих стран и облегчают будущее, приносят консенсус и примирение, я не ожидаю, что процесс будет легким", - отметил он.

В свою очередь, Вучич заявил, что стремится к компромиссу, но не стал говорить о возможности признания независимости Косово. "Единственное компромиссное решение, предложенное всеми политическими партиями Косово, особенно Хашимом Тачи и всеми другими, это только признание Косово независимым государством. Так это не работает", - сказал Вучич.

Как сообщал УНИАН, недавно президент Украины Петр Порошенко встретился с Вучичем. "Мы не признали Косово, и исходим из позиции, что проблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии", - сказал Порошенко.