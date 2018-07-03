Порошенко обсудил с президентом Сербии проблему Косово и введение миротворческой миссии на Донбассе

"Украина и Сербия сегодня не имеют никаких проблем в двусторонних отношениях", - сказал Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что проблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Сербия Александром Вучичем в Белграде.

«Я могу подтвердить, что Украина и Сербия сегодня не имеют никаких проблем в двусторонних отношениях... Мы решительно развиваем двухстороннее сотрудничество в экономической, политической, гуманитарной и сфере безопасности сферах», - сказал Порошенко.

Читайте такжеПорошенко: миротворцы ООН позволят "выжать" российских оккупантов с территории Украины

«Я хочу абсолютно четко заявить о том, что мы чтим, уважаем территориальную целостность и суверенитет Сербии. Мы не признали Косово, и исходим из позиции, что проблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии», - подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что Украина ценит позицию Сербии относительно поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, и усилия по восстановлению суверенитета Украины на всех оккупированных территориях и достижения мира.

«Мы, безусловно, рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе введения миротворческой миссии на Донбассе - УНИАН) с мандатом Совета безопасности ООН», - добавил президент Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко поблагодарил лидеров ЕС за решение о продлении санкций против РФ.