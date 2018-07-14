В Турции приостановлена деятельность всех государственных театров

Указ об этом подписал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В Турции с 11 июля прекращено финансирование театров, отменены все спектакли и любая другая творческая деятельность в рамках театров, приостановлены контракты с артистами.

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Указ об этом подписал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Этим указом приостановлена деятельность директората Турецких государственных театров (DT), финансирующего драматические государственные театры, и директората Турецких театров оперы и балета (DOB), в чьем ведении находятся музыкальные государственные театры, передает kommersant.ru. Предполагается, что в будущем им на смену придет структура, которая будет контролироваться непосредственно президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

DT являлся собственником более 52 сценических площадок в 19 городах Турции, DOB - собственником оперных и балетных компаний, находящихся в Анкаре, Стамбуле, Измире, Мерсине, Анталии и Самсуне.

Как сообщал УНИАН, Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом Турции 24 июня. 9 июля состоялась его инаугурация. Официально вступив в должность, он завершил переход страны к президентской форме правления.