EUObserver: Лозунг «Слава Украине» на Чемпионате мира разоблачил шовинизм России

Запад ошибается, когда отделяет позицию простых россиян и Кремля.

В течение многих месяцев до Чемпионата мира по футболу в России длилась мощная кампания с призывом бойкотировать соревнования. Ведь Москву нельзя вознаграждать за ее многочисленные преступления и усилия по дестабилизации других стран по всему миру. Существовало опасение того, что честь проведения чемпионата послужит созданию положительного имиджа для криминального режима Владимира Путина.

Но, несмотря на все преступления России, игры все же состоялись. А беспокойство по поводу «отбеливания» режима российского президента оправдались, пишет EUObserver.

О стране-хозяйке нынешнего чемпионата было написано много ярких репортажей. В СМИ изображения радостных болельщиков, которые празднуют российские голы, заменили видео, на которых россияне хвалили незаконную оккупацию части территории Украины. Скандирование «Россия!» на чемпионате пришло на смену пресловутому лозунгу «Крым наш!». Российские многочисленные преступления дома и за границей теперь кажутся как что-то нереальное на фоне блеска спортивного праздника. Чемпионат мира замаскировал отвратительную правду о России включительно с ее шовинизмом и империализмом. Но 8 июля маска вдруг спала. И это случилось наименее ожидаемым способом.

Одолев Россию в матче за место в полуфинале, хорватский защитник Домагой Вида и помощник тренера Огнен Вукоевич посвятили победу Украине, выкрикнув «Слава Украине!». Издание поясняет, что лозунг – это украинский аналог «Vive la France!». Но он вызвал большой шум в России, а правительство страны вместе с гражданами бросились критиковать хорватских футболистов. Россиян разозлило лозунг и посвящение победы Украине, поэтому они начали требовать «справедливого» наказания за то, что, по их мнению, было «расизмом» и «оскорблением».

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Украинцев такая ядовитая реакция в России не удивила совсем. Она лишь еще раз подчеркнула то, что они и так хорошо осознали после российского вторжения в Крым. Тогда вторжение в соседнюю страну подняло рейтинг Путина до невероятных показателей. А российский лозунг «Крым наш!» стал известным даже за пределами России.

Большинство россиян гордились этим грубым нарушением международных законов. Много кто решил, что оккупация Крыма – это признак того, что Россия «вернула» себе советский статус «супердержавы». Важно то, что на Западе считали, что шовинизм и империализм присущи только российскому правительству. Распространенное мнение гласит, что именно Путин, а не простые россияне, источник проблемы. Мол, Россия – отличная страна, а россияне – прекрасный народ. И если разобраться с Путиным, проблемы решатся.

Само предположение того, что простые россияне ответственны за ситуацию в их стране, часто отбрасывается как «ксенофобское» или «русофобское». Премьер-министр Литвы выступил недавно против этой доминантной мысли. Саулиус Сквернялис сказал, что Запад ошибается, когда отделяет «мнение россиян» от «мнения российского правительства».

«Мы часто говорим, что Кремль – это что-то одно, а россияне – другое. Я лично тоже так думал. Но посмотрите на результаты выборов в регионах, которые мы считали наиболее демократическими. Посмотрите на то, как голосуют Москва и Санкт-Петербург. Мы думали, молодежь придет и все изменит. Но посмотрите, как голосуют люди в возрасте до 35 лет», - отметил глава литовского правительства.

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Издание пишет, что литовский премьер-министр понимает, что если на российский шовинизм и империализм не обращать внимание, он продолжит жить в России даже после окончания правления Путина. И будущее с такой точки зрения имеет не очень обнадеживающий вид. Даже российская оппозиция, которая критикует нынешний режим, не обещает безусловное возвращение Крыма под контроль Украины. Критики лишь предлагают провести «честный» референдум на полуострове после Путина, и то только если большинство россиян этого захотят. Их не волнует, что такое «решение» вовсе не исправляет нарушение международного закона со стороны Москвы. А пока Россия еще «не готова» проводить такой фарсовый референдум, она выживает из Крыма этнических украинцев, которые выступали против оккупации, пытает их, бросает за решетку, убивает украинских патриотов. Не трудно себе представить, каким будет результат «референдума» после многих лет российских преследований, русификации и искусственных демографических изменений в регионе.

Издание отмечает, что за годы после начала вторжения в Украину в России было много значительных протестов из-за коррупции и экономических проблем. Но очень мало демонстраций были посвящены войне против соседней страны. Самый крупный из них прошел в Москве. Но в городе с населением в 12,5 миллионов человек на улицы вышли лишь 25 тысяч.

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Распространено утверждение, что россияне не протестуют против войны в Украине, потому что боятся за свою безопасность, не выдерживает критики. Ведь они рискуют своей безопасностью и здоровьем, когда речь идет об экономических проблемах. Также существует предположение, что россияне готовы рискнуть ради личной выгоды, а протест против войны они не считают выгодным. Однако, если война против Украины прекратится, им не придется ехать умирать на чужой территории, а санкции, которые давят на экономику, будут сняты. Россияне, очевидно, готовы рисковать жизнью ради лучшего будущего России. Но проблема в том, что большинство из них считают, что эта «лучшая» Россия – это супердержава, которая делает, что вздумается, а не страна с верховенством закона.