В Виндзорском дворце готовятся встречать Трампа (видео)

Дональд Трамп станет 13-м американским президентом, с которым встретится королева Елизавета II.

В Виндзорском дворце готовятся встречать президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трамп сейчас находится со своим первым визитом в Великобритании.

Сегодня вечером на супругов Трампов ждут в Виндзорском дворце - официальной резиденции британских монархов. Дональд Трамп станет 13-м американским президентом, с которым встретится королева. И для него прием может стать испытанием, ведь одному из президентов Елизавета II так и не простила неуместное поведение.

10 действующих американских президентов и двое бывших глав государства: за 66 лет своего пребывания на троне Елизавета II имеет уникальный опыт общения с руководителями Америки.

Встреча королевы с Дональдом Трампом запланирована на вечер.

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Накануне Трамп с женой Меланией поужинал в компании британского премьера Терезы Мэй и ее мужа. Встретили Трампа со всеми почестями.

Во время 4-дневного визита в Лондоне Трампа почти не будет - это не случайно, потому что на столичных улицах его встречают протестами. Активисты возмущены внутренней и внешней политикой американского лидера. Хотя сам Трамп убеждает, что британцы его любят.

Для американского лидера не пожалели денег и на подарок собрали 16 тысяч фунтов на огромный воздушный шар в форме Трампа-малыша.