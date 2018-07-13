В Лондоне надули "бэби-Трампа" к приезду президента США в Британию (фоторепортаж)

Шар будет летать в парке в течение выходных во время пребывания Дональда Трампа в Лондоне.

Британские активисты в Лондоне запустили 6-метровый шар в виде злого младенца, похожего на президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Daily Mail.

Акция проходит на фоне протестов из-за визита Трампа в Великобританию, который начался в четверг вечером, 12 июля.

6-метровый надувной младенец имеет оранжевый цвет, сердитое лицо и прическу, как у президента Трампа. В руке он держит смартфон. Таким образом активисты пытались высмеять вспыльчивый характер главы Белого дома и его увлечение соцсетями.

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"Бэби-Трампа" привязали к земле на площади в парке возле парламента, шар может подниматься в воздух на высоту до 30 метров.

Шар будет летать в парке в течение выходных во время пребывания Трампа в Лондоне, а затем его перевезут в Шотландию и разместят возле гольф-клуба Turnberry, который принадлежит американскому президенту.

На время визита Трампа в Лондоне усилены меры безопасности, поскольку ожидается ряд протестов. Сам американский президент заявил, что британцы его очень любят.