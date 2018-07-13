В Лондоне надули "бэби-Трампа" к приезду президента США в Британию (фоторепортаж)
Британские активисты в Лондоне запустили 6-метровый шар в виде злого младенца, похожего на президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Daily Mail.
Акция проходит на фоне протестов из-за визита Трампа в Великобританию, который начался в четверг вечером, 12 июля.
6-метровый надувной младенец имеет оранжевый цвет, сердитое лицо и прическу, как у президента Трампа. В руке он держит смартфон. Таким образом активисты пытались высмеять вспыльчивый характер главы Белого дома и его увлечение соцсетями.
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"Бэби-Трампа" привязали к земле на площади в парке возле парламента, шар может подниматься в воздух на высоту до 30 метров.
Шар будет летать в парке в течение выходных во время пребывания Трампа в Лондоне, а затем его перевезут в Шотландию и разместят возле гольф-клуба Turnberry, который принадлежит американскому президенту.
На время визита Трампа в Лондоне усилены меры безопасности, поскольку ожидается ряд протестов. Сам американский президент заявил, что британцы его очень любят.
The Trump baby blimp is up over Westminster. One of the most surreal images of Westminster Abbey and Parliament in history... pic.twitter.com/PBKDImaje7— Brian Klaas (@brianklaas) July 13, 2018