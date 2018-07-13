National Interest: Китай не сможет использовать свой фантастический лазерный бластер

Революционное лазерное оружие вызывает сомнения у экспертов и противоречит международным документам, которые подписал Пекин.

Новости о том, что Китай разработал лазерную винтовку, стали сенсацией. С 1990-х годов Пекин создал целый ряд компактных и фантастических с виду лазерных образцов оружия. Получив более 300 миллионов долларов от власти в 2015 году, китайские компании недавно представили новое более «прилизанное» поколение таких вооружений, большинство из которых способно временно ослепить человека и повредить чувствительные электронные сенсоры.

Однако, лазерная винтовка ZKZM-500, разработанная Сианским институтом оптики и точной механики значительно опережает все предыдущие образцы по мощности. Она способна наносить врагу болезненные ожоги, после которых навсегда остаются страшные шрамы, пишет в статье для National Interest инструктор «Корпуса мира» в Китае из Джорджтаунского университета Себастьян Роблин.

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Новая лазерная штурмовая винтовка, которая напоминает бластеры из научной фантастики, весит около 3 килограммов, стреляет лазерным лучом диаметром 15 миллиметров и оснащена батареей из лития, которой хватает для осуществления сотни выстрелов. Дальность стрельбы китайской винтовки – 800 метров, что значительное достижение для компактных лазерных видов оружия, которые люди могут носить с собой.

Сообщалось также, что она способна стрелять через стенки газовых баллонов и поджигать хранилища с горючим на военных авиабазах. Поэтому остается только представить себе более слабую версию бластера из «Звездных войн», который оставляет на теле людей отвратительные ожоги, но без крутых спецэффетов. Потому что в реальной жизни они беззвучны, а военное оружие разработчики традиционно стараются сделать как можно менее заметным. ZKZM-500 готова к массовому производству. Военным или полицейским лазерные ружья предлагают по цене 15 тысяч долларов. Впоследствии появились сообщения, что ZKZM-500 не требует регулировки диапазона и фокусировки, как другие лазерные виды оружия, и якобы способна уничтожить беспилотник на расстоянии нескольких километров.

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Большинство аналитиков со скепсисом оценивают заявленные параметры китайской лазерной винтовки. Хотя бы потому, что мощный лазер, способный повредить твердые вещества, требует большого количества электроэнергии. А это обычно выливается в необходимость оборудовать его мощными и тяжелыми батареями с весом в десятки килограмм. Именно поэтому различные противоракетные лазерные пушки, разработанные в США и Китае, обычно устанавливаются на фиксированном месте или на борту машин.

Однако, если китайским ученым удалось добиться технологического прорыва и действительно создать портативную лазерную винтовку, возникает вопрос, можно ли будет ее использовать. Протокол IV Женевской конвенции о некоторых видах обычных вооружений отмечает, что лазерное оружие, которое может навсегда ослепить человека, запрещено. Этот протокол вступил в силу в 1998 году, а свои подписи под ним оставила сотня стран включая США и Китай. Поскольку любой мощный лазер способен навсегда ослепить человека, этот документ фактически запрещает использование любого летального лазерного вооружения. Хотя напрямую такое оружие не запрещено.

Вместе с тем, если ZKZM-500 действительно достаточно мощная, чтобы жечь одежду и кожу, оставляя ожоги и постоянные шрамы, очевидно, винтовка способна и сжечь человеческую сетчатку глаза, ослепив кого-то навсегда. А следовательно ее использование запрещено.