Дипломатов Украины разозлила «реклама» российских террористов в СМИ Британии

Раньше минимум две британские газеты столкнулись с жесткой критикой за распространение кремлевских взглядов на лозунг «Слава Украине».

В секции «Фото дня» The Telegraph решило разместить фото, на котором были изображены «члены специального военного отряда сепаратистской самопровозглашенной Луганской Народной Республики». Так издание подписало снимок. Боевики принимали участие в учениях в захваченном украинском Луганске.

«Позорно, что Telegraph рекламирует поддерживаемый Россией терроризм на востоке Украины», - отреагировало посольство Украины в Великобритании на своей странице в Facebook.

«Закончились идеи или это попытка заинтересовать общество Объединенного Королевства? Тогда расспросите британского гражданина Бенджамина Стимсона, который присоединился к террористам и теперь проведет 5 лет в тюрьме за террористическое преступление», - добавили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН ранее, по меньшей мере две британские газеты: The Sun и The Independent, - столкнулись с жесткой критикой за ложные сообщения, в которых повторялась точка зрения Кремля на украинский лозунг «Слава Украине». Газеты написали, что его используют «антироссийские украинские националисты после переворота на Майдане в 2014 году». После острой реакции общества и дипломатов, The Independent исправило ошибку в своей статье.