Туск допустил отказ от Brexit после волны отставок министров в Британии
06:12, 10 июля 2018Мир
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По словам Туска, политики приходят и уходят, а созданные ими для людей проблемы остаются.
Дональд Туск / REUTERS
Председатель Европейского совета Дональд Туск прокомментировал отставку британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса и министра иностранных дел Бориса Джонсона.
Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам Туска, политики приходят и уходят, а созданные ими для людей проблемы остаются.
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«Я могу только сожалеть, что идея Brexit не ушла с Дэвисом и Джонсоном. Но, кто знает?» — заявил Туск.
Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй в письме бывшему главе МИД Борису Джонсону призналась, что была удивлена его решением покинуть пост.
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