Туск допустил отказ от Brexit после волны отставок министров в Британии

По словам Туска, политики приходят и уходят, а созданные ими для людей проблемы остаются.

Председатель Европейского совета Дональд Туск прокомментировал отставку британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса и министра иностранных дел Бориса Джонсона.

Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Туска, политики приходят и уходят, а созданные ими для людей проблемы остаются.

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«Я могу только сожалеть, что идея Brexit не ушла с Дэвисом и Джонсоном. Но, кто знает?» — заявил Туск.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй в письме бывшему главе МИД Борису Джонсону призналась, что была удивлена его решением покинуть пост.