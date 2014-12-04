В финском Турку произошла утечка химикатов: горожан призывают не выходить на улицу

В городе Турку на юго-востоке Финляндии 4 декабря произошла утечка химикатов. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт телекомпании Yle.

Как отмечается, инцидент произошел на территории локомотивного депо, где из железнодорожного вагона произошла утечка опасной для здоровья азотной кислоты.

Спасательные службы призвали жителей города закрыть двери и окна, выключить кондиционеры.

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Жителей района также призывают не выходить на улицу.

Железнодорожное движение в Турку временно остановлено. Пассажиров поездов перевозят на автобусах между городами Сало и Турку, а также Лоймаа и Турку.

На данный момент, как известно, никто не пострадал.