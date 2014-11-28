"Сыр Путина" выбрали словом года в Финляндии

Читатели новостной службы финской телерадиовещательной компании Yle выбрали слово года. По итогам голосования им стало понятие Putin-juusto или «сыр Путина», сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Yle.

Словосочетание, набравшее почти половину голосов (47%), появилось в финском языке после введения Москвой продовольственного эмбарго в ответ на санкции Запада. По мнению читателей, именно «сыр Путина» наилучшим образом передает атмосферу 2014 года.

Yle отмечает, что после российских контрмер на прилавках финских магазинов оказался изначально предназначенный для российского рынка сыр, производимый компанией Valio. Его и стали называть «сыр Путина». Благодаря низкой цене этот продукт стал популярен у покупателей.

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Исследователь-лингвист Кари Котилайнен не верит, что Putin-juusto закрепится в языке надолго: «Вряд ли о "путинском сыре" будут говорить год спустя. Явление и родившееся из него слово отражают актуальную атмосферу, так что это хороший выбор в качестве слова года», — отметил он.

В сообщении Yle также приводятся другие понятия, которые претендовали на звание «слово года». Среди них — «путинизм», «сепаратист», «российский тролль», а также nyhtöpossu (тушеная до мягкости свинина, волокна которой легко отделяются друг от друга), viskigate (скандал, произошедший из-за запрета на использование слова «виски» при организации алкогольной ярмарки) и слово «эбола».

В августе Москва запретила ввоз ряд продовольственных товаров, в том числе молочную продукцию, из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Эмбарго было введено на один год.

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Компания Valio была вынуждена приостановить финские производственные линии, которые выпускали продукцию для экспорта в РФ. Основой экспорта в Россию были сыр Oltermanni, плавленый сыр и масло Viola, йогурты и молоко.

После эмбарго Valio стала распродавать предназначенную для России продукцию на внутреннем рынке. Например, 900-граммовую упаковку сыра Oltermanni можно было купить за три-четыре евро при том, что раньше она стоила от шести до восьми евро.