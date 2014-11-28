"Сыр Путина" выбрали словом года в Финляндии

16:57, 28 ноября 2014
Мир
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По мнению респондентов, именно "сыр Путина" наилучшим образом передает атмосферу 2014 года.

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Читатели новостной службы финской телерадиовещательной компании Yle выбрали слово года. По итогам голосования им стало понятие Putin-juusto или «сыр Путина», сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Yle.

Словосочетание, набравшее почти половину голосов (47%), появилось в финском языке после введения Москвой продовольственного эмбарго в ответ на санкции Запада. По мнению читателей, именно «сыр Путина» наилучшим образом передает атмосферу 2014 года.

@instagramjoonas

Yle отмечает, что после российских контрмер на прилавках финских магазинов оказался изначально предназначенный для российского рынка сыр, производимый компанией Valio. Его и стали называть «сыр Путина». Благодаря низкой цене этот продукт стал популярен у покупателей.

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Исследователь-лингвист Кари Котилайнен не верит, что Putin-juusto закрепится в языке надолго: «Вряд ли о "путинском сыре" будут говорить год спустя. Явление и родившееся из него слово отражают актуальную атмосферу, так что это хороший выбор в качестве слова года», — отметил он.

В сообщении Yle также приводятся другие понятия, которые претендовали на звание «слово года». Среди них — «путинизм», «сепаратист», «российский тролль», а также nyhtöpossu (тушеная до мягкости свинина, волокна которой легко отделяются друг от друга), viskigate (скандал, произошедший из-за запрета на использование слова «виски» при организации алкогольной ярмарки) и слово «эбола».

В августе Москва запретила ввоз ряд продовольственных товаров, в том числе молочную продукцию, из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Эмбарго было введено на один год.

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Компания Valio была вынуждена приостановить финские производственные линии, которые выпускали продукцию для экспорта в РФ. Основой экспорта в Россию были сыр Oltermanni, плавленый сыр и масло Viola, йогурты и молоко. 

После эмбарго Valio стала распродавать предназначенную для России продукцию на внутреннем рынке. Например, 900-граммовую упаковку сыра Oltermanni можно было купить за три-четыре евро при том, что раньше она стоила от шести до восьми евро.

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