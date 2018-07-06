Ким Чен Ын хочет другого будущего для КНДР - Трамп

Трамп пообщался с журналистами на борту самолета по пути в Монтану.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет другого будущего для КНДР.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета по пути в Монтану, передает Reuters.

"Я действительно верю в то, что он видет иное будущее Северной Кореи. Я надеюсь, что это правда", - заявил Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему не началась война между Соединенными Штатами и Северной Кореей.