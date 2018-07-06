Ким Чен Ын хочет другого будущего для КНДР - Трамп

03:57, 06 июля 2018
Мир
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Ким Чен Ын и Дональд Трамп / REUTERS

Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета по пути в Монтану, передает Reuters.

"Я действительно верю в то, что он видет иное будущее Северной Кореи. Я надеюсь, что это правда", - заявил Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему не началась война между Соединенными Штатами и Северной Кореей. 

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Теги: #США#КНДР#Ким Чен Ын#Дональд Трамп