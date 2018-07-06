Ким Чен Ын хочет другого будущего для КНДР - Трамп
03:57, 06 июля 2018Мир
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Трамп пообщался с журналистами на борту самолета по пути в Монтану.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп / REUTERS
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет другого будущего для КНДР.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета по пути в Монтану, передает Reuters.
"Я действительно верю в то, что он видет иное будущее Северной Кореи. Я надеюсь, что это правда", - заявил Трамп.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему не началась война между Соединенными Штатами и Северной Кореей.
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