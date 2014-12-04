В Московской области разбился истребитель

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области, сообщение о падении самолета поступило от очевидцев в 12:07.

Оба пилота успели катапультироваться. По словам источника в Минобороны РФ, их жизням и здоровью ничто не угрожает.

Собеседник агентства отметил, что в районе крушения не проводились полеты военной авиации.

Ранее сообщалось, что машина принадлежала РСК "МиГ" и находилась под управлением летчиков-испытателей корпорации.

Читайте такжеВ России разбился вертолет: погибли пять человек, в том числе ребенокПо словам гендиректора ЛИИ им. Громова Павла Власова, самолет разбился в ходе испытательного полета.

При возвращении на аэродром Раменское "что-то произошло, что заставило экипаж покинуть машину", добавил он.

Сам самолет восстановлению не подлежит.

По словам Власова, один из пилотов госпитализирован, другого в ближайшее время доставят в Москву вертолетом МЧС.

Как сообщалось ранее, на место происшествия выехали сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа. По результатам доследственной проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Как видно на выложенных очевидцами записях, самолет упал в нескольких десятках метров от школы.