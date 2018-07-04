Отравление возле Солсбери: СМИ назвали имена пострадавших
23:18, 04 июля 2018Мир
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В полиции подтвердили, что оба пострадавших являются местными жителями.
Новые эпизоды с отравлением людей произошли в городе Эймсбери / REUTERS
Пострадавшими от неизвестного вещества в городке, что находится рядом с Солсбери, стали 45-летний мужчина и 44-летняя женщина.
Мужчину зовут Чарли Роули, а женщину - Дон Стерджесс, сообщает Sky News.
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В полиции подтвердили, что оба пострадавших являются местными жителями, они имеют гражданство Великобритании.
Как сообщал УНИАН, полиция графства Уилтшир в среду, 4 июля, сообщила о новых случаях отравления под Солсбери.
По информации полиции, 30 июня в городке Эймсбери в одном из домов были обнаружены в бессознательном состоянии мужчина и женщина. Полиция предполагает их возможный контакт с "неизвестным веществом".
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