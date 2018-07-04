Отравление возле Солсбери: СМИ назвали имена пострадавших

В полиции подтвердили, что оба пострадавших являются местными жителями.

Пострадавшими от неизвестного вещества в городке, что находится рядом с Солсбери, стали 45-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Мужчину зовут Чарли Роули, а женщину - Дон Стерджесс, сообщает Sky News.

Читайте такжеОтравление возле Солсбери: состояние пострадавших оценивается как критическое

В полиции подтвердили, что оба пострадавших являются местными жителями, они имеют гражданство Великобритании.

Как сообщал УНИАН, полиция графства Уилтшир в среду, 4 июля, сообщила о новых случаях отравления под Солсбери.

По информации полиции, 30 июня в городке Эймсбери в одном из домов были обнаружены в бессознательном состоянии мужчина и женщина. Полиция предполагает их возможный контакт с "неизвестным веществом".