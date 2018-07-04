Два человека без сознания: полиция сообщила о новых случаях отравления под Солсбери

В соседнем с британским Солсбери городе были обнаружены два человека в бессознательном состоянии. Они находятся в больнице. Полиция допускает их контакт с неизвестным веществом.

Полиция графства Уилтшир в среду, 4 июля, сообщила о новых случаях отравления под Солсбери.

По информации полиции, 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Полиция допускает их возможный контакт с "неизвестным веществом", передает DW.

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Пострадавших поместили в больницу в Солсбери, они находятся в критическом состоянии. Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества. В начатом расследовании полиции принимают участие несколько структур.

Ряд мест, которые пострадавшие могли посетить перед инцидентом, будет оцеплен в качестве мер предосторожности, говорится в заявлении полиции.

Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.