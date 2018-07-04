Два человека без сознания: полиция сообщила о новых случаях отравления под Солсбери
Полиция графства Уилтшир в среду, 4 июля, сообщила о новых случаях отравления под Солсбери.
По информации полиции, 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Полиция допускает их возможный контакт с "неизвестным веществом", передает DW.
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Пострадавших поместили в больницу в Солсбери, они находятся в критическом состоянии. Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества. В начатом расследовании полиции принимают участие несколько структур.
Ряд мест, которые пострадавшие могли посетить перед инцидентом, будет оцеплен в качестве мер предосторожности, говорится в заявлении полиции.
Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.
В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.
We've declared a major incident after it is suspected that two people might have been exposed to an unknown substance in Amesbury. Full details here: https://t.co/yaaUqH97Tepic.twitter.com/xryG8Cy7nV— Wiltshire Police (@wiltshirepolice) July 4, 2018