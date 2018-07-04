Новое отравление под Солсбери: образцы отправлены в военную лабораторию - СМИ

Министерство здравоохранения Англии считает, что какой-либо серьезной угрозы для населения нет, однако оценка ситуации и дальнейшие рекомендации будут постоянно пересматриваться.

Мужчина и женщина, подвергшиеся воздействию неизвестного вещества в английском городе Эймсбери, находятся в критическом состоянии. Редактор газеты Sun Том Ньютон Данн сообщил, что образцы, взятые у пострадавших, отправлены на анализ в находящуюся неподалеку лабораторию министерства обороны Портон-Даун.

Об этом он написал в Twitter, ссылаясь на источники в военных кругах. Полиция называет произошедшее серьезным инцидентом. Эксперты Портон-Даун подтвердили ВВС, что сотрудничают со следствием в Эймсбери, однако отказались уточнять, каким именно образом, передает Русская служба ВВС.

Breaking: Sick couple in Salisbury have been poisoned and samples sent to Porton Down for urgent testing - defence sources. — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) July 4, 2018

Оба пострадавших - мужчина и женщина в возрасте за 40 - были обнаружены без сознания в жилом доме в субботу вечером. Изначально врачи предполагали, что пострадавшие приняли дозу загрязненного героина или кокаина. В настоящий момент проводятся дополнительные исследования вещества.

"Как и следовало ожидать, учитывая недавние события в Солсбери, сотрудники отдела по борьбе с терроризмом работают по этому инциденту в Эймсбери совместно с полицией графства Уилтшир", - заявил представитель полиции.

По его словам, следователи рассматривают все возможные версии произошедшего и обещают оперативно сообщать населению о ходе расследования, насколько это возможно.

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Министерство здравоохранения Англии считает, что какой-либо серьезной угрозы для населения нет, однако оценка ситуации и дальнейшие рекомендации будут постоянно пересматриваться.

Городок Эймсбери находится в 11 км к северу от Солсбери, где 4 марта были тяжело отравлены бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Пока неясно, было ли совершено в отношении пострадавших в Эймсбери преступление, однако в качестве предупредительной меры были оцеплены несколько мест в Эймсбери и Солсбери, которые регулярно посещала пара.

Сейчас пострадавшие мужчина и женщина находятся в отделении интенсивной терапии в районной больнице в Солсбери.

Полиция официально заявляет, что пока она не может делать каких-либо выводов в связи с этим инцидентом и проводит расследование по факту случившегося. Также, как сообщается, осуществляется координация действий с другими правительственными службами.

В заявлении полиции подчеркивается: на данный момент не ясно, носило ли отравление криминальный характер.