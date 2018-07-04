"Кровавая Луна": над Россией после ЧМ-2018 нависнет угроза - астролог

Ситуация в период "кровавой" Луны будет очень напряженной, отмечает астролог.

После окончания Чемпионата мира по футболу, в 20-х числах июля, может внезапно сложиться напряженная ситуация, которую спровоцирует "кровавое" лунное затмение вблизи Марса.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс. "Как известно, чемпионат заканчивается 15 июля, и как раз в 20-х числах самое длительное затмение вблизи Марса, бога войны. Потому ситуация может разворачиваться очень драматично. В эти дни будет возможным неожиданное начало какой-то войны. Например, такие события могут начать разворачиваться на Ближнем Востоке", - рассказал он.

Астролог также спрогнозировал проблемы в этот период для России.

"Гороскоп России на дни "кровавого" лунного затмения крайне неблагоприятен. В России может произойти какая-то техногенная катастрофа. Если помните, как-то у них была авария на Саяно-Шушенской ГЭС... Вот нечто подобное в России может случиться и после Чемпионата мира по футболу, потому что планета несчастья Сатурн будет в транзите соединяться с Солнцем России", - отметил Росс.

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Астролог объяснил, что "днем рождения" РФ считается 25 декабря 1991 года, день, когда был снят советский флаг и поднят российский.

"Россию по гороскопу можно считать Козерогом. Она не ценит собственных людей. Для нее очень важно само государство. К тому же, Козерог — это всегда жесткая структура, с жесткой вертикалью власти. Вот как раз в конце июля — в августе Сатурн будет проходить по Солнцу России. И в это время там может случиться что угодно. Я даже не уверен, что в этот период в России сможет удержаться ее нынешняя власть. Причем эта угроза нависнет даже над самыми высокими головами Российской Федерации", - резюмировал он.

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что наибольшие шансы на победу на Чемпионате мира по футболу в 2018 году имеет сборная Бразилии.