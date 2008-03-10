Президент Армении частично отменил режим ЧП

Президент Армении Роберт Кочарян частично отменил режим чрезвычайного положения. Указ об этом журналистам без комментариев зачитал пресс-секретарь президента Виктор Согомонян. По его словам, президент страны принял такое решение с учетом того, что со дня введения ЧП никаких нарушений режима зафиксировано не было.

Кочарян отменил 6 и 7 пункты своего указа о введении с 1 марта на 20 дней ЧП, в результате чего пяти оппозиционным партиям и общественным организациям возвращается право деятельности. Президент также распорядился найти другие правовые решения для деятельности СМИ, работа большинства из которых была заблокирована. Тем немногочисленным СМИ, которым не был закрыт доступ к интернету, разрешалось освещать только официальную информацию.

Газета.ру