Адвокат Трампа прогнозирует скорое «падение иранского режима»
23:14, 30 июня 2018Мир
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Он также подчеркнул, что «светлое будущее» ждет население Ирана «за углом».
Дональд Трамп / Иллюстрация REUTERS
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что иранскому режиму скоро придет конец. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, в настоящее время «мы наблюдаем падение иранского режима».
Он также подчеркнул, что «светлое будущее» ждет население Ирана «за углом».
Джулиани призвал международное сообщество к бойкоту иранского бизнеса и тех, кто сотрудничает с Тегераном.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США не удастся разобщить санкциями иранский народ.
По его словам, с помощью санкций США пытаются настроить население Ирана против правительства страны.
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