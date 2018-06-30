Адвокат Трампа прогнозирует скорое «падение иранского режима»

23:14, 30 июня 2018
Мир
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Дональд Трамп / Иллюстрация REUTERS

По его словам, в настоящее время «мы наблюдаем падение иранского режима».

Он также подчеркнул, что «светлое будущее» ждет население Ирана «за углом».

Джулиани призвал международное сообщество к бойкоту иранского бизнеса и тех, кто сотрудничает с Тегераном.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США не удастся разобщить санкциями иранский народ.

По его словам, с помощью санкций США пытаются настроить население Ирана против правительства страны.

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