Адвокат Трампа прогнозирует скорое «падение иранского режима»

Он также подчеркнул, что «светлое будущее» ждет население Ирана «за углом».

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что иранскому режиму скоро придет конец. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в настоящее время «мы наблюдаем падение иранского режима».

Он также подчеркнул, что «светлое будущее» ждет население Ирана «за углом».

Джулиани призвал международное сообщество к бойкоту иранского бизнеса и тех, кто сотрудничает с Тегераном.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США не удастся разобщить санкциями иранский народ.

По его словам, с помощью санкций США пытаются настроить население Ирана против правительства страны.