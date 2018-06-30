Превратил фантазию Путина в реальность - аналитики раскритиковали Трампа за заявление про Крым

Между тем, эксперт центра Carnegie отметил, что беспощадная критика Трампа может иметь обратный эффект, ведь нападки его только провоцируют, подталкивая делать именно то, что его критиков злит больше всего.

Многочисленные обозреватели на Западе озадачены и возмущены тем, что президент США Дональд Трамп не стал абсолютно отвергать возможность признания Крыма частью России.

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Как известно, накануне, отвечая на вопрос, смогут ли Соединенные Штаты признать Крым частью России, Дональд Трамп сказал: "Увидим".

Многочисленные западные комментаторы раскритиковали президента США за то, что тот прямо не отверг возможность признания Крыма российским. Трампу досталось даже из аналитического центра Heritage Foundation, который называют мозговым центром Администрации США, передает Голос Америки. "Вот вам несколько фактов об Украине: Россия это агрессор, Украина жертва; Крым принадлежит Украине", – написал в "Твиттере" Люк Коффи, директор Центра исследования внешней политики в Heritage Foundation.

Три года назад Владимир Путин мог только мечтать, что президент США будет говорить о выводе войск США из Германии, критиковать НАТО, вводить торговые тарифы для союзников, а теперь он еще и говорит, что взвешивает возможность принять аннексию Крыма Россией. Трамп превратил фантазию Путина в реальность", - написал в "Твиттере" Брайан Клаас, исследователь "Лондонской школы экономики".

"Может Трамп даст Путину зеленый свет, чтобы оставил себе Крым, а сам провозгласит, что поддержал мир в мире?" – спрашивает журналист Стивен Гринхаус.

"Это просто неправильно. Когда СССР оккупировал страны Балтии после Второй Мировой войны, США не стали легитимизировать оккупацию. Так же надо относиться и к оккупации Крыма", – пишет комментатор по вопросам безопасности Шерил Рофер.

Слова президента США могут подтолкнуть Россию к дальнейшей агрессии, пишет политолог Жасмин Муянович. "Если признание США может получить что-то настолько вопиющее, как аннексия Крыма Россией и оккупация ею восточной Украины, то почему бы России не вторгаться в Прибалтику? Почему не захватить всю Грузию? Почему бы поддерживаемым Россией силам не попробовать то же самое? Почему бы Китаю не вторгнуться на Тайвань?", - пишет Муянович. "Трудно представить себе любую последовательную внешнюю политику следующего президента США, если Трамп признает аннексию Крыма. США бы немедленно потеряли доверие и превратились в по сути страну-изгоя. Ни одно их обязательство или обещание больше не имели бы веса", – отмечает политолог.

Политические оппоненты Трампа вообще увидели в размытой фразе президента США очередное доказательство того, что "Кремль контролирует президента США". Из лагеря политических оппонентов звучат и реплики, которые обрисовывают комментарий президента как чуть ли не декларацию о признании аннексии Крыма со стороны США.

Между тем Дэвид Роткопф, эксперт центра Carnegie, отмечает, что беспощадная критика Трампа может иметь обратный эффект. Президента США, пишет обозреватель, нападки лишь провоцируют, подталкивая буквально делать именно то, что его критиков злит больше всего.

"Меня немного беспокоит (то есть я убежден), что из-за того, что Трамп все воспринимает лично, то и такие вещи, как встреча с Путиным, одобрение агрессии в отношении Крыма, или вывода военных США из Германии, ослабление НАТО – он воспринимает как "пошли вы" в адрес своих критиков, а не в стратегическом контексте", – пишет Роткопф.

Между тем единственное слово президента (его "увидим" в отношении Крыма - ред.), который известен тем, что публично делает нестандартные для политиков заявления, не должно отвлекать от того, что Администрация США во главе с Трампом последовательно поддерживает Украину и четко заявляет о непризнании аннексии Крыма и указывает на ответственность России за конфликт на Донбассе. Государственный секретарь США Майк Помпео на этой неделе однозначно заявил, что США "отвергают оккупацию Крыма".