Трамп рассказал, что собирается обсудить на встрече с Путиным

Встреча президентов США и России назначена на 16 июля.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, он поднимет вопрос о вмешательстве России в американские выборы.

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Трамп также сказал, что намерен обсудить конфликты в Украине и Сирии, передает Голос Америки.

Накануне Трамп написал в "Твиттере": "Россия продолжает настаивать, что не вмешивалась в наши выборы".

Как сообщал УНИАН, встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. Предыдущая встреча Трампа и Путина состоялась на полях саммита G-20 2 июля 2017 года.

Партийный организатор демократов в Конгрессе США Стени Хоер назвал "насмешкой над историей" выбор Хельсинки для встречи Трампа и Путина. Он напомнил: "Именно в Хельсинки в 1975 году тридцать пять стран, включая Советский Союз, договорились уважать права человека и основополагающие свободы своих народов".