В Венгрии обесточены 40 тысяч домов и перекрыты дороги из-за ледяного дождя

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на венгерское Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Причиной ЧП стал ледяной дождь.

Большие ветки и целые деревья, покрытые слоем льда толщиной до 10 см, падали на провода. Служба лесного хозяйства перекрыла въезд в лесные массивы на высоте более 400 метров над уровнем моря из-за высокой вероятности падения деревьев.

Мэр Буды - западной части венгерской столицы - обратился к семьям с просьбой не отправлять детей в школу, "поскольку ходить под скованными льдом деревьями крайне опасно".

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Движение автотранспорта в городе также было затруднено. В частности, было полностью перекрыто несколько километров кольцевой автодороги, опоясывающей Будапешт, из-за угрозы падения опор высоковольтных линий.

Венгерский оператор передачи электроэнергии МАВИР (MAVIR) уже сообщил о масштабных разрушениях электросетей. По словам представителя компании, их восстановление может занять несколько месяцев, однако он заверил, что перебоев с подачей электроэнергии не будет.