В Бельгии парализовано движение общественного транспорта из-за забастовки

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTL.

Протестующие блокировали подъезды к аэропорту Льежа. Запланированные рейсы были перенесены в Брюссель, а некоторые отменены.

Читайте такжеВ Германии продолжается самая масштабная за 20 лет забастовка железнодорожников

По данным Национальной компании бельгийских железных дорог SNCB, более 50% поездов не ходили с утра. Поезда международного сообщения компании Thalys не ходят в направлении Германии. По данным издания Soir, проблем с движением поездов Eurostar нет. В провинциях Льеж и Намюр также парализовано автобусное сообщение.

Аналогичные акции пройдут 8 декабря во Фламандском Брабанте, Валлонском Брабанте и Брюссельском столичном регионе. Всеобщая забастовка запланирована на 15 декабря.