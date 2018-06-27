Взрыв над палубой: немецкий фрегат «Саксония» провалил пуск ракеты (фото, видео)

13:04, 27 июня 2018
Мир
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Немецкий боевой корабль пострадал от неудачного пуска ракеты / Twitter - Wessel Schinkel

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Видеоролик был обнародован на странице «Українського мілітарного порталу» в Facebook. На представленных кадрах можно видеть, как ракета взорвалась при старте, а на палубе возникло возгорание. Над кораблем поднялся столб густого дыма.

Как сообщает ресурс FleetMon, инцидент произошел 21 июня у берегов Норвегии. В результате взрыва двое моряков получили легкие травмы.

Отмечается, что фрегат ПВО Саксония (тип F124), был введен в строй в 2003 году. На его борту служит команда из 230 человек. Корабль оснащен артиллерийским и ракетным вооружением, торпедами, а также двумя вертолетами.

Напомним, в июле 2015 года во время парада ко дню военно-морского флота России в оккупированном Севастополе сторожевой корабль «Ладный» осуществил неудачный пуск ракеты, от которого чудом не пострадали люди.

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Теги: #фрегат#ракета#Германия#взрыв